Многоквартирный дом в Тюмени оказался под угрозой обрушения

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Жилой дом по ул. Мелиораторов, 1-а в Тюмени признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации. Такое решение принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Трехэтажный 45-квартирный дом из силикатного кирпича с шиферной крышей был построен в 1966 году, сообщается на официальной странице городской администрации в соцсети.

"На особый контроль городских властей этот дом попал в конце прошлого года, когда на его фасаде появились трещины и жители обратились в администрацию города", - отметил заместитель главы города Павел Перевалов.

Специализированная компания обследовала здание и смонтировала сигнальные маяки, которые позволяют отслеживать состояние конструктивных элементов. До прошлой недели их мониторинг показывал относительно спокойную ситуацию. Но 22 августа управляющая организация сообщила, что маяки отметили опасную динамику. Появилась опасность обрушения конструктивных элементов.

Всем желающим жильцам дома предложат заселиться в гостиницу "Колос". В ближайшее время будет решаться вопрос, подлежат ли строительные конструкции дома восстановлению.

Для предотвращения возможных несчастных случаев здание будет огорожено по всему периметру, чтобы исключить к нему доступ. Охрану общественного порядка в зоне вероятной чрезвычайной ситуации обеспечит полиция.

"Наша цель - принять все необходимые меры, чтобы не допустить нанесение вреда жизни и здоровью тюменцев. Представители администрации города и ответственных служб встретятся с жильцами дома 26 августа. Мы ответим на все волнующие людей вопросы и вместе спланируем дальнейшие действия", - сообщил Павел Перевалов.