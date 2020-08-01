Историю о Ямале в 90 кадрах расскажет выставка

| Фото: mvk.yanao.ru | Фото: mvk.yanao.ru

Современный Ямал на выставке "Ямальский калейдоскоп: истории в 90 кадрах" представит в преддверии 90-летия округа фотограф Арктики и Севера Сергей Анисимов. Она откроется в выставочном комплексе им. И.С. Шемановского в Салехарде 28 августа, сообщает учреждение.

На снимках Сергея Анисимова - сильный духом регион. Суровая природа прекрасна в любых своих проявлениях. Климат способствует формированию лучших качеств жителей края. Коренные северяне проявляют силу, сохраняя, традиционный для своего народа, кочевой образ жизни и особенности национального быта. Специалисты, развивающие регион как главный энергетический комплекс России, проявляют силу духа в преодолении суровых условий климата и бытовой неустроенности.

Выставка будет состоять из четырех разделов и покажет традиции коренных народов, природу края, города и промышленность округа. Она будет работать до 17 сентября 2020 года.