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Историю о Ямале в 90 кадрах расскажет выставка

Общество, 08:31 27 августа 2020

mvk.yanao.ru | Фото: mvk.yanao.ru

Современный Ямал на выставке "Ямальский калейдоскоп: истории в 90 кадрах" представит в преддверии 90-летия округа фотограф Арктики и Севера Сергей Анисимов. Она откроется в выставочном комплексе им. И.С. Шемановского в Салехарде 28 августа, сообщает учреждение.

На снимках Сергея Анисимова - сильный духом регион. Суровая природа прекрасна в любых своих проявлениях. Климат способствует формированию лучших качеств жителей края. Коренные северяне проявляют силу, сохраняя, традиционный для своего народа, кочевой образ жизни и особенности национального быта. Специалисты, развивающие регион как главный энергетический комплекс России, проявляют силу духа в преодолении суровых условий климата и бытовой неустроенности.

Выставка будет состоять из четырех разделов и покажет традиции коренных народов, природу края, города и промышленность округа. Она будет работать до 17 сентября 2020 года.

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# фотовыставка , фотография

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