Вагайский район готовится к отопительному сезону

Фото: tyumen-city.ru Фото: tyumen-city.ru

Три участка теплосети отремонтировали на улицах Ленина, Совхозной и Кирова в Вагае перед началом нового отопительного сезона.

Как пояснил замглавы районной администрации, начальник управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений Сергей Сидоренко, общая протяженность теплосети в Вагайском районе составляет 16,3 км, из них отремонтировано 218, 4 метра в двухтрубном исполнении.

Также к зиме заменили котлы в школьных котельных в Вагае и Черном. В котельных в Дубровном, Второвагайском Бегишево отремонтировали и заменили оборудование. Всего в Вагайском районе в отопительный сезон будут работать 42 котельных. Все операторы перед началом сезона пройдут ежегодную аттестацию.

Сергей Сидоренко добавил, что продолжается проектирование блочной котельной в школе в селе Птицкое. Старую угольную котельную здесь переведут на газ.

Евгения Шевцова