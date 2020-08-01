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Наркотические дикоросы уничтожили в Омутинском районе

Общество, 16:45 26 августа 2020

ИИЦ "Сельский вестник" | Фото: ИИЦ "Сельский вестник"

Дикорастущие наркотические растения на площади 3,8 тыс. кв. метров уничтожили омутинские полицейские во время третьего этапа операции "Мак", сообщает ИИЦ "Сельский вестник".

К административной ответственности привлечен житель с. Омутинское 1980 г. р. по ч. 1 ст. 6.8 КоАП "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства и психотропные вещества". Санкция статьи предусматривает административный арест на срок до 15 суток.

Законодательством предусмотрена также уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

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# наркотики , полиция

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