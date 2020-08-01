Испытания подключения соцобъектов к Интернету начались в Тюменской области

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Первые испытания подключения к сети Интернет социально значимых объектов прошли в Тюмени и Тюменском районе, сообщает областной департамент информатизации.

В 2020 году в Тюменской области планируется подключить к Интернету 303 социально значимых объекта, среди которых 76 органов государственной власти и местного самоуправления, 108 школ и организации среднего профессионального образования, 106 фельдшерско-акушерские пунктов, 8 пожарных постов и пяти объектов Росгвардии.

Эта работа идет в рамках реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура".

В ходе испытаний было проверено качество прокладки оптоволоконной линии связи и тестирование подключения к Интернету.