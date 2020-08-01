Тюменские предприниматели получили 143 микрозайма за развитие в период пандемии

| Фото: Фонда микрофинансирования Тюменской области | Фото: Фонда микрофинансирования Тюменской области

143 микрозайма на сумму 155 млн рублей выдано предпринимателям Тюменской области в период пандемии. Процедура получения займа упрощена, об этом заявила генеральный директор регионального Фонда микрофинансирования Татьяна Матвейчук.

Микрозаймы оказались отличным инструментом сохранения бизнеса в условиях пандемии, отмечают эксперты.

По информации фонда, у компании ООО "Ника" в Абатском районе возникла проблема с оплатой коммунальных платежей, выплатой заработной платы, уплаты налоговых платежей, платежей во внебюджетные фонды и оплатой коммунальных услуг.

Компания занимается предоставлением мест для отдыха на автостоянках в с. Тушнолобово, объем площадки - 200 единиц грузовых автомобилей. В период пандемии трафик большегрузных автомобилей значительно уменьшился, экономическое состояние компании ухудшилось.

ООО "Ника" получила заем по программе "Сохрани бизнес" (залоговый") по ставке 6 % годовых, что в итоге позволило сохранить восемь рабочих мест. Предприятие успешно развивается, начало строительство на собственные средства СТО, которое в дальнейшем будет предоставлять услуги по ремонту и шиномонтажу большегрузным и легковым автомобилям.

Микрокредитная компания "Фонд микрофинансирования Тюменской области" расположен по адресу: Тюмени ул. Водопроводная 18/2, телефон +7 (3452) 59-50-64, сайт www.iato.ru.

Представители фонда работают во всех районах Тюменской области.