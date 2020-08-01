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Жители Юргинского района получат обновленный дом культуры

Общество, 18:11 27 августа 2020

yurga72.ru | Фото: yurga72.ru

Сельский дом культуры в Лабинском сельском поселении откроют после ремонта к концу 2020 года, сообщает информационно-издательский центр "Призыв".

Ремонт на объекте начался весной 2020 г. На здании заменили кровлю, утеплили стены, помещение внутри оформили декоративной штукатуркой. В ДК выполнена перепланировка, в трех помещениях устроили санузлы.

По словам главы Лабинского сельского поселения Александра Пинигина, клуб возвели в 1971 году и ни разу капитально не ремонтировали.

"С просьбой отремонтировать учреждение культуры, которое необходимо жителям трёх населённых пунктов, выходили на руководство и районное, и областное. Надеемся, что срок ввода объекта в эксплуатацию сильно не затянется",- сказал он.

Департамент культуры Тюменской области выделил на ремонт здания более 5 млн рублей. Директор Центра культуры и досуга Ольга Овсянникова отметила, что эти средства направят на выполнение механики сцены, костюмы, шторы, жалюзи, театральные кресла, мебель, оргтехнику, световое и видеооборудование, в том числе в рамках программы "Доступная среда".

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# Дом культуры , национальный проект Культура , ремонт , Юргинский район

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