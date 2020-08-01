Вопросы экологического воспитания детей обсудят в прямом эфире

фото экологическое движение «Живая планета» фото экологическое движение «Живая планета»

Дни экологического просвещения в прямом эфире "1ЭКОТВ.РФ" пройдут 27-28 августа 2020 года. В центре внимания – острые экологические проблемы, а также вопросы экологического просвещения и воспитания современных детей.

27 августа в 10 часов, сообщается на официальном сайте общественного экологического движения "Живая планета" ("Terra Viva") начнется всероссийская конференции "Просветительский проект "Мои зеленые сказки" и новые методы воспитания у детей экологической культуры.

На пленарном заседании выступят представители федеральных и региональных профильных министерств, экологи и педагоги-методисты.

Состоятся телемосты с участниками проекта из разных российских регионов.

В 13 часов (мск) начнется всероссийская пресс-конференция для журналистов и блогеров, посвященная продвижению экологических знаний и формированию экологической культуры населения, а также роли современных масс-медиа в формировании общественного мнения по отношению к экологической проблематике.

В 14 часов 30 минут начнется собрание ведущих рассказчиков проекта "Мои зелёные сказки".

28 августа - "День экологической сказки". С 10 часов утра и до 6 часов вечера в студии "1ЭКОТВ" будут звучать волшебные сказки о мире природы. Читать их будут известные политики, предприниматели, видные общественные деятели. Затем по мотивам этих сказок будет создан анимационный фильм и подготовлены специальные методические материалы для детей.

Каждый 45 минут в студию "1ЭКОТВ.РФ" будет приходить новый гость. Среди рассказчиков будут представители органов власти и бизнеса, артисты, журналисты, педагоги, врачи.

Прямая трансляция "Дни экологического просвещения в прямом эфире "1ЭКОТВ.РФ" на сайте или по ссылке на канале "1ЭКОТВ.РФ".

Международное экологическое движение "Живая планета" ("Terra Viva") создано в 2010 году. Деятельность движения направлена на пропаганду экологического образования населения, охрану окружающей природной среды и защиту животных, а также содействие обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности человека. Председателем правления МЭД "Terra Viva" был избран академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор, известный телеведущий Николай Дроздов.