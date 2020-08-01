Юные участники проекта #Тюменскоелето получат призы за активность

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Наушники, подставки для телефонов, селфи-палки, аудиоплееры, мешки для сменной обуви смогут получить юные тюменцы — участники проекта #Тюменскоелето на Цветном бульваре 29 и 30 августа, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

С 12 до 16 часов возле фонтана мальчики и девочки смогут обменять собранные на площадках проекта #Тюменскоелето жетоны ("мили") на призы. Отметим, жетонов должно быть не менее шести, и они должны быть разных цветов.

Имя победителя проекта назовут в 1 сентября. Участнику, набравшему за летние месяцы наибольшее количество милей, вручат путевку в загородный центр на осенние каникулы.

Напомним, проект стартовал 6 июля. Он продлится до 28 августа. Участие в нем приняли более 19 тыс. 500 человек. С понедельника по субботу юные тюменцы в возрасте от шести до 17 лет посещают досуговые площадки, где участвуют в мастер-классах, соревнованиях и турнирах, танцевально-развлекательных программах, викторинах, уроках безопасности и других мероприятиях. На каждой площадке участникам выдаются жетоны ("мили"), обозначенные определенным цветом в зависимости от дня посещения.