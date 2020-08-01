В шестнадцати селах Вагайского района обновят дорожное полотно

Фото: www.yanao.ru Фото: www.yanao.ru

14,6 км муниципальных дорог отремонтируют в Вагайском районе в 2020 году. Из них около 1,5 км – в асфальтовом исполнении.

Как рассказал замглавы районной администрации, начальник управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений Сергей Сидоренко, всего муниципальная дорожная сеть в Вагайском районе насчитывает 388 км. Большая часть из них – 286 км – грунтовые. Всего в 2020 году обновят полотно в 16 населенных пунктах.

Перед началом учебного года дорожные специалисты приводят в порядок пешеходные переходы перед школами. Работы идут на 17 объектах. Здесь устанавливают ограждения, лежачих полицейских, дорожные знаки, наносят разметку. Все работы согласованы с местным отделением ГИБДД.

Евгения Шевцова