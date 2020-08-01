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Вопросы для звезд шоу-бизнеса ждут от юных тюменцев на акции "Голос доверия"

Общество, 09:42 27 августа 2020

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Десять популярных артистов, музыкантов и блогеров расскажут о своем опыте взросления, о том, как они строили отношения с родителями и сверстниками, как преодолевали трудности с учебой 24 сентября в прямом эфире на акции "Голос доверия" к десятилетнему юбилею общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122. Задать вопросы известным людям смогут и тюменские школьники, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Чтобы стать участником ток-шоу, нужно отправить свой вопрос на конкурс, стартующий 24 августа в официальной группе детского телефона доверия во ВКонтакте. Авторов лучших вопросов выберут всеобщим голосованием с 12 по 17 сентября. Победители получат призы и смогут задать свои вопросы знаменитостям лично во время прямого эфира.

Также в рамках акции с 1 по 21 сентября во ВКонтакте дети и подростки смогут принять участие в онлайн-конкурсе "Генератор доверия", где ребятам будет предложено рассказать, кому они доверяют и почему. Победителя назовут в эфире ток-шоу, главный приз – смартфон.

Зрителями ток-шоу "Голос доверия", которое пройдет в группе во ВКонтакте, а также на Youtube-канале детского телефона доверия, смогут стать и дети, и классы, и даже целые школы со всей территории России.

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 создан в 2010 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За десять лет принято более 10 млн обращений от юных и взрослых абонентов.

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# департамент социального развития Тюменской области , телефон доверия

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