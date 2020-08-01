Около двадцати бездомных животных обрели хозяев в Тюмени

Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте

Девять котов, восемь кошек и две собаки переданы новым хозяевам благодаря фонду "Потеряшки" в Тюмени с 17 по 24 августа.

О некоторых из них мы рассказывали в публикациях. Все животные стерилизованы, часть – чипированы и привиты.

Подопечными "Потеряшек" за эти дни стали пять животных. Информацию о них можно найти официальной группе фонда. Здесь же можно выбрать питомца на передержку или постоянное место жительства.

Евгения Шевцова