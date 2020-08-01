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Около двадцати бездомных животных обрели хозяев в Тюмени

Общество, 13:42 26 августа 2020

Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте

Девять котов, восемь кошек и две собаки переданы новым хозяевам благодаря фонду "Потеряшки" в Тюмени с 17 по 24 августа.

О некоторых из них мы рассказывали в публикациях. Все животные стерилизованы, часть – чипированы и привиты.

Подопечными "Потеряшек" за эти дни стали пять животных. Информацию о них можно найти официальной группе фонда. Здесь же можно выбрать питомца на передержку или постоянное место жительства.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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