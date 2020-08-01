В Тюмени принимают заявки на участие в международном конкурсе "Creative Project"

| Фото: АНО "Дельфин" | Фото: АНО "Дельфин"

Прием заявок от творческих и креативных жителей Тюменской области, других регионов и стран для участия в конкурсе "Творческий проект 2020 – Creative Project 2020" объявила автономная некоммерческая организация по развитию досуга для населения "Дельфин" Тюмени.

"Суть проекта в поддержке творческого потенциала людей, а также обмена творческим опытом между представителями регионов России и зарубежных стран. Мы отправляем положения в другие страны, чтобы участвовали и оттуда, жюри у нас очень хорошее и высококвалифицированное, из разных городов", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" организатор конкурса, директор АНО "Дельфин" Екатерина Бертрам.

Организаторы творческого мероприятия приглашают к участию как профессиональные, так и самодеятельные коллективы, отдельных исполнителей. Возраст - от 6 до 35 лет и старше.

Восемь номинаций предлагают устроители конкурса для участников: вокал, хореография, цирковое искусство, театральное творчество и другие.

Оценивать мастерство конкурсантов будут: заслуженный артист России, декан хореографического факультета и заведующий кафедрой современной хореографии Московского государственного института культуры, хореограф проекта "Танцы со звездами" Игорь Пиворович; артистка цирка, воздушная гимнастка-акробатка, педагог по воздушной гимнастике в Государственном училище циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева Иоланта Страдомскайте; солистка Омской филармонии, лауреат премии Губернатора Омской области, участница в Фестивалях российского искусства в Турции (Анталия), во Франции (XVI Фестиваль российского искусства, Канны), лауреат и победитель Международных конкурсов Анна Шинковая и другие.

Конкурс пройдет заочно, участие платное. Заявки-анкеты принимают с 24 августа до 28 сентября 2020 года.

Более подробная информация содержится в положении. Справки по телефону +7 905 821 99 69.

Анжела Лебедева