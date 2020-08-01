Тюменские волонтеры наведут порядок на воинских могилах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уборка мест захоронений участников Великой Отечественной войны на кладбище "Червишевское-1" пройдет 28 августа. Принять участие в мероприятии могут тюменцы в возрасте от 16 лет.

Представители Молодежной администрации Тюмени и волонтеры проводят такие акции на разных кладбищах города.

"Мы прибираемся на разных кладбищах. Недавно ездили на Матмассовское кладбище. Были и на мусульманском. Обычно на месте работаем по два-три часа. Убираем мусор, листву, кусты, которые прорастают внутри оградки", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Молодежной администрации Тюмени Иван Стешенцев.

Добровольцев увезут на кладбище на выделенном транспорте и привезут обратно. Автобус будет отправляться от молодежного пространства "Город молодых" (ул. Механическая, 31/1) в 10 часов 30 минут. Мешки для мусора и перчатки волонтерам выдадут на месте.

Желающие принять участие в уборке на кладбище должны пройти регистрацию по ссылке.

Инна Пахомова