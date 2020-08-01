Викуловские ЮИДовцы напомнили водителям о дорожной безопасности

Фото Ирины Щитовой Фото Ирины Щитовой

Профилактическую акцию "Трезвый водитель" провели ребята из отряда "Детская патрульная служба" на улицах Викулово.

Как рассказала руководитель юных инспекторов дорожного движения Ирина Щитова, школьники напомнили водителям о последствиях управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Также они раздали автолюбителям памятки и информационные буклеты.

"Радует, что викуловские автомобилисты всегда с пониманием относятся к подобным акциям. Они благодарили участников за внимание и полезные советы", - рассказала Ирина Щитова.

Также в мероприятии поучаствовали инспекторы местного отделения ГИБДД. По словам руководителя ЮИДовцев, викуловские полицейские активно помогают активистам и традиционно поддерживают подобные мероприятия.

Евгения Шевцова