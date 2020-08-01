Викуловские ЮИДовцы напомнили водителям о дорожной безопасности
Профилактическую акцию "Трезвый водитель" провели ребята из отряда "Детская патрульная служба" на улицах Викулово.
Как рассказала руководитель юных инспекторов дорожного движения Ирина Щитова, школьники напомнили водителям о последствиях управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Также они раздали автолюбителям памятки и информационные буклеты.
"Радует, что викуловские автомобилисты всегда с пониманием относятся к подобным акциям. Они благодарили участников за внимание и полезные советы", - рассказала Ирина Щитова.
Также в мероприятии поучаствовали инспекторы местного отделения ГИБДД. По словам руководителя ЮИДовцев, викуловские полицейские активно помогают активистам и традиционно поддерживают подобные мероприятия.
Евгения Шевцова