  • 26 августа 202026.08.2020среда
  • USD74,5126
    EUR88,0590
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Викуловские ЮИДовцы напомнили водителям о дорожной безопасности

Общество, 18:46 26 августа 2020

Фото Ирины Щитовой

Профилактическую акцию "Трезвый водитель" провели ребята из отряда "Детская патрульная служба" на улицах Викулово.

Как рассказала руководитель юных инспекторов дорожного движения Ирина Щитова, школьники напомнили водителям о последствиях управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Также они раздали автолюбителям памятки и информационные буклеты.

"Радует, что викуловские автомобилисты всегда с пониманием относятся к подобным акциям. Они благодарили участников за внимание и полезные советы", - рассказала Ирина Щитова.

Также в мероприятии поучаствовали инспекторы местного отделения ГИБДД. По словам руководителя ЮИДовцев, викуловские полицейские активно помогают активистам и традиционно поддерживают подобные мероприятия.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Викуловский район , ЮИД

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:46 26.08.2020Викуловские ЮИДовцы напомнили водителям о дорожной безопасности
18:35 26.08.2020В Тюмени принимают заявки на участие в международном конкурсе "Creative Project"
18:24 26.08.2020Тюменские волонтеры наведут порядок на воинских могилах
18:09 26.08.2020Учебно-научную школу ТюмГУ ждет ребрендинг и расширение направлений работы