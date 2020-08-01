Воспитанники центра "Аванпост" примерили снаряжение росгвардейцев

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Курсанты регионального Центра "Аванпост" узнали о задачах Росгвардии и особенностях работы экипажей вневедомственной охраны, а также примерили средства защиты и ознакомились с техническим оснащением служебного автомобиля на встрече с сотрудниками отдела вневедомственной охраны по Тюмени.

Такие профориентационные и военно-патриотические мероприятия сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области проводят на акции "Каникулы с Росгвардией", сообщает ведомство.

Старший лейтенант Никита Пенской напомнил школьникам соблюдении правил безопасности в школе и в быту. Он подчеркнул, что сотрудники Росгвардии рядом и готовы прийти на помощь.

Офицеры тюменского ОМОН встретились с ребятами из профильного отряда "Юный спасатель" в городском лицее №81. Детям рассказали об особенностях служебно-боевой деятельности сотрудников спецподразделений Росгвардии и их героических поступках, а также о порядке поступления в высшие учебные заведения войск национальной гвардии России.