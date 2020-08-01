В трех районах Тюменской области начали заготовку силоса

Фото: администрация Исетского района Фото: администрация Исетского района

Три сельхозпредприятия Заводоуковского, Омутинского и Упоровского районов первыми в области начали заготовку силоса.

По данным регионального департамента АПК на 26 августа, всего заготовлено 2,8 тыс. тонн силоса при общей потребности 312,2 тыс. тонн – 1%. Лидирует в заготовке Заводоуковский район – 1,9 тыс. тонн. В Омутинском районе запасли 600 тонн, в Упоровском – 300 тонн.

Продолжается в хозяйствах региона заготовка сенажа. Из 22 районов в Вагайском, Викуловском и Сладковском план выполнили и перевыполнили. Самый высокий показатель в Вагайском районе, здесь на зиму припасли 111% общей потребности в сочных кормах. Всего по области заготовлено 585,3 тыс. тонн сенажа – 81%. В 2019 году на эту же дату в траншеи было уложено 668,5 тыс. тонн – 94%.

Сено в Тюменской области заготавливали 57 хозяйств, из них 19 выполнили и перевыполнили план. В лидерах Уватский район, здесь запасли почти вдвое больше потребности – 187%. Высокие темпы продемонстрировал Исетский район – 125% плана, В Вагайском и Викуловском – 124%. Всего в регионе заготовлено 138,5 тыс. тонн сена – 107%. В 2019 году на эту же дату показатель был на один процент ниже.

Евгения Шевцова