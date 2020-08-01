На Метелевской станции устраняют неприятный запах воды

| Фото: «Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

Неприятный запах водопроводной воды устранят специалисты предприятия "Росводоканал Тюмень" на Метелевской станции. С жалобами на наличие запаха в компанию обратились потребители, сообщает пресс-служба водоканала.

Причиной резкого ухудшения качества исходной воды на Метелевском водозаборе стал подъем воды в Туре на 30 сантиметров. Как рассказал главный технолог "Росводоканал Тюмень" Аркадий Фомин, вода безопасна для употребления.

"По химическими, органолептическим и бактериологическим показателям она соответствует нормативам. Сейчас специалисты проводят наладку оборудования водоподготовки для минимизации последствий сезонных изменений", - отметил он.

После корректировок технологии очистки посторонний запах воды будет устранен.