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На Метелевской станции устраняют неприятный запах воды

Общество, 10:27 27 августа 2020

«Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

Неприятный запах водопроводной воды устранят специалисты предприятия "Росводоканал Тюмень" на Метелевской станции. С жалобами на наличие запаха в компанию обратились потребители, сообщает пресс-служба водоканала.

Причиной резкого ухудшения качества исходной воды на Метелевском водозаборе стал подъем воды в Туре на 30 сантиметров. Как рассказал главный технолог "Росводоканал Тюмень" Аркадий Фомин, вода безопасна для употребления.

"По химическими, органолептическим и бактериологическим показателям она соответствует нормативам. Сейчас специалисты проводят наладку оборудования водоподготовки для минимизации последствий сезонных изменений", - отметил он.

После корректировок технологии очистки посторонний запах воды будет устранен.

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# водопровод , Росводоканал Тюмень

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