Охват летней оздоровительной кампанией в Сладковском районе составил 92%

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Более 860 детей отдохнули в пришкольных лагерях Сладковского района летом 2020 года. Еще 60 ребят - в центре дополнительного образования "Прометей".

Как рассказал начальник отдела образования районной администрации Евгений Федотов, общий охват оздоровительной кампанией в Сладковском районе составил 92%.

"Перед началом смен мы думали, что охват будет ниже – некоторые родители побоятся отправлять детей в лагерь в условиях пандемии. Однако дети соскучились по организованному отдыху и шли в лагерь с удовольствием, а родители поддержали. Со своей стороны мы сделали все, чтобы не допустить распространение коронавируса в школьных лагерях", - отметил Евгений Федотов.

Он пояснил, что все образовательные учреждения были обеспечены бесконтактными термометрами, средствами индивидуальной защиты, антисептиками. Отряды были максимально изолированы друг от друга, большинство мероприятий прошли на свежем воздухе.

По итогам кампании все ребята остались довольны отдыхом.

Евгения Шевцова