  • 27 августа 202027.08.2020четверг
  • USD75,5379
    EUR89,2254
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Охват летней оздоровительной кампанией в Сладковском районе составил 92%

Общество, 16:09 27 августа 2020

sladkovo.admtyumen.ru

Более 860 детей отдохнули в пришкольных лагерях Сладковского района летом 2020 года. Еще 60 ребят - в центре дополнительного образования "Прометей".

Как рассказал начальник отдела образования районной администрации Евгений Федотов, общий охват оздоровительной кампанией в Сладковском районе составил 92%.

"Перед началом смен мы думали, что охват будет ниже – некоторые родители побоятся отправлять детей в лагерь в условиях пандемии. Однако дети соскучились по организованному отдыху и шли в лагерь с удовольствием, а родители поддержали. Со своей стороны мы сделали все, чтобы не допустить распространение коронавируса в школьных лагерях", - отметил Евгений Федотов.

Он пояснил, что все образовательные учреждения были обеспечены бесконтактными термометрами, средствами индивидуальной защиты, антисептиками. Отряды были максимально изолированы друг от друга, большинство мероприятий прошли на свежем воздухе.

По итогам кампании все ребята остались довольны отдыхом.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детский летний отдых , летние пришкольные лагеря , Сладковский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:09 27.08.2020Охват летней оздоровительной кампанией в Сладковском районе составил 92%
16:03 27.08.2020Абитуриенты смогут поступать в российские вузы онлайн
15:58 27.08.2020Старинные монеты и игрушки обнаружены в доме в Тюменском районе
15:47 27.08.2020Депутат Тюменской гордумы вручила подарки ветеранам