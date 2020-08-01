Старинные монеты и игрушки обнаружены в доме в Тюменском районе

| Фото: региональное сообщество общественного движения «Волонтеры культуры» | Фото: региональное сообщество общественного движения «Волонтеры культуры»

Находки, сделанные во время работ по восстановлению старинного дома в с. Ембаево, показали волонтерам на культурно-просветительской встрече на историческом объекте 25 августа. Это старые монеты, утюг и игрушка, сообщает региональное сообщество общественного движения "Волонтеры культуры".

Лекторий с мастер-классом был организован для всех желающих в здании XIX века в рамках программы окружного форума добровольцев Сибирского и Уральского федеральных округов "Добро за Уралом".

Сейчас на объекте активно ведутся восстановительные работы. Новую жизнь дому на ул. Советская в с. Ембаево дарят представители тюменского фестиваля “Том Сойер фест” и добровольцы.

Координатор проекта Марсель Фаттахов и хранитель музейных фондов Ембаевского сельского музея Нэля Файзуллина рассказали об истории и архитектуре дома, особенностях дореволюционных принципов планирования подобных усадеб и технологий их строительства.

Они представили ребятам найденные во время работ монеты 1916-1938 годов, дореволюционные утюг и амбарный замок, куклу послевоенного периода и другие вещи. Также для волонтеров провели небольшой мастер-класс по очистке и восстановлению оконных рам цокольного этажа.

К фестивалю восстановления исторической среды “Том Сойер фест” может присоединиться любой желающий. О ходе работ на объекте можно узнать в официальном сообществе проекта.