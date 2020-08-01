Студенты опорного вуза стали стипендиатами президента России

| Фото: Тюменский индустриальный университет | ТИУ | Фото: Тюменский индустриальный университет | ТИУ

11 студентов и один аспирант Тюменского индустриального университета будут получать стипендию президента РФ и специальную госстипендию правительства России с 1 сентября. Шесть из них удостоены обеих выплат сразу, сообщает пресс-служба вуза.

Студент института геологии и нефтегазодобычи ТИУ Антон Широких впервые стал обладателем стипендии такого уровня. Он признался, что был приятно удивлен, когда узнал о вхождении в число правительственных стипендиатов.

"Я называю это именно поощрением, ведь с помощью данного формата работы со студентами государство выделяет для себя ребят со всей страны, которые показали выдающиеся результаты в научной деятельности. В новом учебном году я планирую продолжить научную работу по теме разработки и эксплуатации газовых месторождений Западной Сибири", - рассказал Антон Широких.

Напомним, что указанные стипендии устанавливаются сроком на один год с сентября по август. При утверждении кандидатов рассматриваются такие показатели, как публикации статей в ведущих российских и международных научных журналах, наличие изобретений и патентов, полученные гранты, участие во всероссийских и международных конференциях.

Студенты ТИУ могут получать сразу несколько стипендий в сумме до 30 тыс. рублей.