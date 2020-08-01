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Кто такие крунеры, расскажут в музее Словцова

Общество, 18:23 27 августа 2020

Тюменское музейно-просветительское объединение во "ВКонтакте" | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во "ВКонтакте"

Работники музейного комплекса им. И.Я. Словцова приглашают тюменцев на музыкальный ликбез "Кто такие крунеры?" 28 августа к 18 часам, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

На традиционной пятничной музыкальной гостиной посетители услышат песни из репертуара известных крунеров: Фрэнка Синатры, Дина Мартина. Эти исполнители потеснили сладкоголосых эстрадных теноров с их танго и фокстротом из женских сердец.

Вход свободный. Организаторы обещают приятный вечер и хорошее настроение. Подробности по телефону +7 (3452) 45-35-90.

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# музыка , Тюменское музейно-просветительское объединение

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