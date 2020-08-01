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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Торгово-промышленная палата региона запустила новый проект

Экономика, 16:00 27 августа 2020

Фото из группы ТПП ТО во Вконтакте

Проект "Хороший понедельник" запустила Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Его цель – знакомить предпринимателей друг с другом и услугами ТПП ТО. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал президент ТПП ТО Эдуард Абдуллин.

Проект выходит по понедельникам в соцсетях Торгово-промышленной палаты. В онлайн-студии гости рассказывают о своем опыте и дают советы предпринимателям. Первым участником стала финансовый аналитик Светлана Самойлова. Она рассказала об изменениях на финансовом рынке, связанных с пандемией коронавируса, "подушке безопасности" и своих проектах, помогающих компаниям справиться с кризисом.

Эдуард Абдуллин напомнил, что также по пятницам в ТПП Тюменской области проходят встречи с предпринимателями. Тема ближайшей встречи - "Размещение коммерческих предложений компаний через сайт ТПП Тюменской области". Записаться на нее можно по тел. 8 (3452) 399-609 или через личные сообщения в социальных сетях ТПП ТО.

Евгения Шевцова

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# предприниматели , ТПП ТО , Эдуард Абдуллин

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