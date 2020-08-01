Осень в этом году в России запоздает, заявил эксперт

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября. Об этом рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.

По календарю осень наступает первого сентября, но на самом деле ее приход определяется по климатической норме, которая зависит от конкретного региона. С каждым годом эти параметры расходятся все сильнее и сильнее, отметил эксперт.

По его мнению, глобальное потепление делает момент прихода нового сезона все более непредсказуемым. В 2020 году осень тоже начнется не по календарю, а несколько позже. В Центральной России между климатической и календарной нормой ожидается разница примерно в две недели.

"Есть климатические критерии наступления осени. Для каждого региона показатели свои и своя норма. Если сравнить средние характеристики, то можно увидеть сдвиг на более поздние сроки. Порядок величины сдвига — две недели. Для глобального потепления характерен неравномерный сдвиг сезонов. Нельзя говорить, что каждый год сезоны сдвигаются на десять дней или две недели, но можно говорить, что раньше было плюс-минус неделя, а теперь две недели", — объяснил климатолог.