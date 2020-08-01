Викуловские школьники выяснили, как правильно переходить дорогу

Фото Ирины Щитовой Фото Ирины Щитовой

Акцию "Безопасный переход" организовали юные инспекторы дорожного движения в Викулово.

Они провели блиц-опрос пешеходов и водителей на тему того, как сделать переходы около школ безопасными. Особенно это актуально с началом нового учебного года, когда движение около школ становится интенсивнее.

Вопросы ребятам помог составить директор местной автошколы Владимир Карамышев. Также ЮИДовцы раздали участникам дорожного движения памятки и информационные буклеты.

"Приятно отметить, что многие водители с мини-экзаменом справились успешно, повторить правила дорожного движения нужно единицам. А вот среди пешеходов не все пожелали ответить на вопросы ребят, однако большинство ответов тоже оказались правильными. Это дает нам уверенность в том, что ДТП на викуловских дорогах станет меньше", - отметила руководитель отряда "Детская патрульная служба" Ирина Щитова.

Напомним, ранее викуловские ЮИДовцы провели профилактическую акцию "Трезвый водитель". Они напомнили автомобилистам о последствиях управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Евгения Шевцова