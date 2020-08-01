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В подгорной части Тобольска найден фундамент сооружений XVIII века

Общество, 11:27 28 августа 2020

Тобольская комплексная станция уральского отделения РАН | Фото: Тобольская комплексная станция уральского отделения РАН

Остатки фундамента нескольких кирпичных сооружений XVIII-XIX веков обнаружили тобольские археологи на ул. Революционной в Тобольске.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в Тобольской комплексной станции Уральского отделения РАН, летом компанией "СУЭНКО" проводились плановые мероприятия по замене теплосетей возле Спасской церкви. При производстве земляных работ на стенках траншеи были обнаружены срезы земли с частично сохранившимся культурным слоем. Представители энергетической компании обратились к руководству Тобольской комплексной научной станции с просьбой о проведении исследований по определению историко-культурной ценности местности.

Как сообщила сотрудник группы этноархеологических исследований Тобольской комплексной станции Наталья Турова, археологами были проведены необходимые исследовательские работы.

"Результатом наших исследований стало определение мощности и характера сложившихся культурных напластований на участке протяженностью около 100 метров. Было установлено, что культурный слой в границах этого участка теплотрассы был практически полностью уничтожен в результате хозяйственной деятельности в советское время, а также при укладке инженерных сетей во второй половине двадцатого века", - отметила Наталья Турова.

По оценке научных работников, мощность культурного слоя на указанной территории колеблется от полутора до трех метров. В стенках траншеи археологами были зафиксированы остатки фундаментов нескольких кирпичных сооружений, котлован хозяйственной постройки XVII века. Кроме того, в извлеченном из траншей грунте были обнаружены многочисленные артефакты: керамика, кирпичи, гвозди, деревянная ложка, ножи.

Евгений Новоселов

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# археологи , Тобольск

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