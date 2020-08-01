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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Последние дни лета порадуют тюменцев теплом

Общество, 11:49 28 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По-летнему теплая погода ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 29 и 30 августа. По данным центра Фобос, в эти дни воздух будет прогреваться до плюс 29 градусов.

В субботу, 29 августа, в Тюмени будет солнечно, дневная температура воздуха достигнет 29 градусов, в ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 17.

В воскресенье, 30 августа, ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем составит плюс 28 градусов, ночью похолодает до плюс 19.

В начале следующей недели станет прохладнее. 31 августа и 1 сентября ожидается до 20 градусов выше ноля. Осадки в эти дни маловероятны.

Любовь Голышева

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