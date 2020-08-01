На десять вопросов о творчестве Стругацких ответят участники библиотечного квиза

| Фото: www.tonb.ru | Фото: www.tonb.ru

Литературный квиз "Пикник на обочине" к 95-летию Аркадия Стругацкого проводит Тюменская областная научная библиотека им. Дмитрия Менделеева 28 августа, сообщает учреждение.

Русский советский писатель, сценарист, переводчик создал в соавторстве с братом Борисом Стругацким несколько десятков произведений, ставших классикой современной научной и социальной фантастики.

В программе квиза – десять вопросов, посвященных творчеству братьев Стругацких. Участники должны вспомнить, какой аномалии Зоны нет в книге "Пикник на обочине", по мотивам какой повести Андрей Тарковский снял фильм "Сталкер", самый популярный неологизм братьев Стругацких.

Квиз разместят в группах социальных сетей библиотеки.

Возрастное ограничение: 16+