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Тобольский "Нефтехимик" подписал контракт с центровым "Зенита"

Спорт, 15:38 28 августа 2020

БК "Нефтехимик" | Фото: БК "Нефтехимик"

Тобольский БК "Нефтехимик" подписал контракт с центровым Кириллом Архиповым, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 24-летний игрок защищал цвета питерской команды "Зенит-2", набирая в среднем за матч по 10,7 очков и совершая 5,2 подборов.

Ранее клуб подписал контракт с нападающим из Барнаула Ильей Ашмаровым. Также были продлены контракты с Тарасом Клюндиковым, Андреем Курченко, Алексеем Морозовым, Богданом Бернацким, Ильей Избенко, Даниилом Махмутовым и Александром Субботкиным.

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# баскетбол , БК Нефтехимик

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