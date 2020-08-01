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Ткать ковры и лепить из глины научат тюменцев в Доме Машарова

Общество, 18:11 28 августа 2020

Тюменское музейно-просветительское объединение во "ВКонтакте" | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение во "ВКонтакте"

"Второй ремесленный сезон" стартует в музее "Дом Машарова" 29 августа в 12 часов и продлится до 4 октября, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Гостей праздника ждут увлекательные мастер-классы и выступление фольклорного ансамбля "Росстань". Желающие попробуют себя в гончарном деле, лоскутном шитье, ковроткачестве, художественной резьбе по кости. Посетителей познакомят с техниками золотного шитья, холодной ковки, изготовления изделий из кожи и многим другими.

"Второй ремесленный сезон" приглашает каждую субботу и воскресенье с 13 до 18 часов. Вход свободный.

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# Дом Машарова , ремесла , Тюменское музейно-просветительское объединение

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