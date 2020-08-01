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Семь НКО Тобольска получат гранты на реализацию проектов

Общество, 19:16 28 августа 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Семь муниципальных грантов получат некоммерческие организации Тобольска в 2020 году, сообщает администрация города.

В городским бюджете на эти цели предусмотрено 2 млн рублей. Всего для участия в отборе были представлены 30 проектов различных направлений деятельности – спорт, образование, благоустройство, защита животных, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, молодежная политика, культура и туризм. Предельный размер муниципального гранта составил 400 тыс. рублей.

По итогам отбора гранты получат проекты: "Благоустройство детской площадки 8 микрорайон, дома - 44, 45, 46, 47", "Время созидателей: сделай каждый двор уютным", "Съемка видеоклипа о создании монументально-скульптурной композиции "Стена народной памяти - тоболяков Бессмертный полк", "Академия для людей серебряного возраста 2020 "В ногу со временем", "Речевой интенсив по оказанию ранней помощи детям с особенностями речевого развития", "Культурно-спортивный фестиваль Рождественские встречи" и "Клуб национальных традиций "Колыбель".

В 2019 году было представлено 16 муниципальных грантов при предельной сумме гранта 125 тыс. рублей. Увеличение предельной суммы муниципального гранта позволит организациям реализовать более масштабные и значимые проекты, отметили организаторы конкурса.

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# гранты , Тобольск

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