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Омутинские хлеборобы используют каждый погожий день для уборки зерна

Экономика, 19:05 28 августа 2020

mcx.gov.ru

25 тыс. 124 тонны зерна нового урожая получили омутинские аграрии на 28 августа. Убрано 37 % площадей – 12 тыс. 250 га. А в 2019 году на эту же дате – 20 %. Хлеборобы используют каждый погожий день, чтобы современно и без потерь убрать выращенное зерно.

ОБ этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила главный специалист управления развития АПК администрации Омутинского района Галина Ерофеева.

"Всего 14 хозяйств ведут уборку. Горох убран, часть предприятий на ячмене, овсе и пшенице. Зерно убирают напрямую. Этому способствовала погода, стояла жара. После того, как прошли дожди, пошел подгон и сорняки, но все равно применяют прямое комбайнирование. В каждом хозяйстве есть сушильное оборудование", - рассказала она.

Лидеры в Омутинском районе по уборке зерна: ООО "Рассвет", ИП Сергея Дмитриева, ООО "Иван да Марья".

Средняя урожайность в районе 20 ц/га. Высокие показатели урожайности зарегистрированы в Новодеревенском отделении ООО "Шабановское МПО" - 30 ц/га. В ООО "Бизон" – 27 ц/га.

Полеводы Омутинского района вышли на уборку зерновых культур со 2 августа. Как заметила Галина Ерофеева, важно, чтобы хозяйства убрали хлеб вовремя. "Нужна погода. До 5 сентября, согласно прогнозу, можем поработать спокойно, без осадков", - сказала она.

Анжела Лебедева

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# зерно , Омутинский район , уборочная кампания

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