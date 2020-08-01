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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области переводят моногоспитали в прежний режим работы

Общество, 16:14 28 августа 2020

www.mos.ru

Два моногоспиталя в Тюменской области вернулись к прежнему режиму работы. Эпидемиологическая ситуация позволяет сохранить тенденцию к закрытию остальных.

Об этом сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских на онлайн-брифинге.

"Два моногоспиталя начали принимать пациентов, оказывать им плановую и экстренную медицинскую помощь, не связанную с коронавирусной инфекцией. Это не говорит о том, что мы стали менее настороженными. Эпидемиологическая ситуация в региона стабильная и управляемая", - сказала Ольга Кузнечевских.

Она добавила, что медицинскими кадрами, лекарствами, оборудованием и средствами защиты для медработников регион полностью обеспечен. Остальные моногоспитали могут также перевести в прежний режим работы, сохраняя при этом резерв и возможность экстренного перепрофилирования.

Евгения Шевцова

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# моногоспитали , Ольга Кузнечевских

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