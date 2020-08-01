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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Молдавия откроет границы для россиян с 1 сентября

Общество, 14:03 29 августа 2020

svx.aero | Фото: svx.aero

С 1 сентября россияне смогут въезжать в Молдавию, сообщают РИА Новости со ссылкой на соответствующее решение Нацкомиссии по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении.

Таким образом, Россия вошла в число стран "зеленой зоны", в которых зарегистрировано менее 50 случаев заражения COVID-19 на сто тысяч человек. Кроме того, граждане Молдавии, вернувшиеся из этих стран, не будут обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

Накануне Министерство здравоохранения Молдавии опубликовало список стран "красной зоны", в который вошли Украина, Румыния, США, Испания, Израиль, Франция и другие.

Из-за пандемии коронавируса российское правительство с 27 марта приостановило регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.

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# авиаперелеты , туризм

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