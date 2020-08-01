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Оливковое масло помогает гипертоникам, выяснили ученые

Общество, 15:40 29 августа 2020

https://roscontrol.com/ | Фото: https://roscontrol.com/

Ежедневное употребление оливкового масла способно снизить артериальное давление. К такому выводу пришли ученые из университета Ла Троба в Мельбурне, сообщают РИА Новости со ссылкой на журнал MedicalXpress.

Специалисты отобрали 50 добровольцев, половина из которых в течение трех недель употребляла масло первого отжима, а другая половина — рафинированное масло. Отмечается, что в ходе эксперимента участники не принимали лекарств.

В результате у людей из первой группы на 2,5% снизилось центральное артериальное давление и на 2% — периферическое систолическое.

Ученые объяснили такой эффект тем, что оливковое масло богато различными активными соединениями. В нем содержатся полифенолы, которые имеют противовоспалительные и антиоксидантные свойства.

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# артериальное давление , наука

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