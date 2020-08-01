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Уралуправтодор предупреждает водителей о перекрытии участка трассы Р-404

Общество, 17:10 29 августа 2020

Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

О перекрытии участка трассы Р-404 предупреждает водителей Уралуправтодор. Для обеспечения безопасности дорожного движения в ночное время суток 30 августа в период с 4 часов 50 минут до 8 часов будет перекрываться участок автомобильной дороги федерального значения "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск" км 252+300 - км 244+300 в связи с перевозкой крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Вариант объезда перекрытия: автодорога Р-404 "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск", транспортная развязка км 252+300 - Тобольск: Уватский тракт, ул. Ремезова, проспект Менделеева, проспект Дзираева - автодорога Р-404 "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск", транспортная развязка км 244.

Автомобилистов призывают быть внимательными и учитывать этот факт при построении маршрута. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

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# перекрытие движения , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск , Уралуправтодор

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