Ялуторовский острог приглашает в "Школу ремесел"
Освоить традиционные направления декоративно-прикладного творчества приглашает ребят Ялуторовский острог.
В сентябре здесь откроется "Школа ремесел", в нее принимают детей от семи лет. Ребята будут заниматься лепкой из глины, росписью по дереву, освоят разные виды плетения и научатся мастерить народных кукол. По словам организаторов, такое времяпровождение развивает воображение, эстетический вкус, учит терпению и аккуратности.
Занятия проходят бесплатно два раза в неделю с соблюдением необходимых санитарных норм.
"Мастерицы Ялуторовского острога с удовольствием передадут свои знания и помогут овладеть навыками народного промысла", - отмечают организаоры.
Подробности участия можно узнать по тел. 8(34535) 2-05-95.
Евгения Шевцова