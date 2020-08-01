  • 30 августа 202030.08.2020воскресенье
  • USD74,6382
    EUR88,7448
  • В Тюмени 22..24 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ялуторовский острог приглашает в "Школу ремесел"

Общество, 10:34 30 августа 2020

Фото из группы Ялуторовского острога во ВКонтакте

Освоить традиционные направления декоративно-прикладного творчества приглашает ребят Ялуторовский острог.

В сентябре здесь откроется "Школа ремесел", в нее принимают детей от семи лет. Ребята будут заниматься лепкой из глины, росписью по дереву, освоят разные виды плетения и научатся мастерить народных кукол. По словам организаторов, такое времяпровождение развивает воображение, эстетический вкус, учит терпению и аккуратности.

Занятия проходят бесплатно два раза в неделю с соблюдением необходимых санитарных норм.

"Мастерицы Ялуторовского острога с удовольствием передадут свои знания и помогут овладеть навыками народного промысла", - отмечают организаоры.

Подробности участия можно узнать по тел. 8(34535) 2-05-95.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# творчество , Ялуторовский острог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:39 30.08.2020Врач-пульмонолог рассказала, как подготовиться к вакцинации
16:00 30.08.2020Тюменская область стала одним из лидеров программы доступных путешествий по России
15:33 30.08.2020В Ялуторовске покажут "Великое кино Великой страны"
15:02 30.08.2020Джигитовку и конкур представят воспитанники ишимского клуба "Кентавр"