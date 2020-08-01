Ялуторовский острог приглашает в "Школу ремесел"

Фото из группы Ялуторовского острога во ВКонтакте Фото из группы Ялуторовского острога во ВКонтакте

Освоить традиционные направления декоративно-прикладного творчества приглашает ребят Ялуторовский острог.

В сентябре здесь откроется "Школа ремесел", в нее принимают детей от семи лет. Ребята будут заниматься лепкой из глины, росписью по дереву, освоят разные виды плетения и научатся мастерить народных кукол. По словам организаторов, такое времяпровождение развивает воображение, эстетический вкус, учит терпению и аккуратности.

Занятия проходят бесплатно два раза в неделю с соблюдением необходимых санитарных норм.

"Мастерицы Ялуторовского острога с удовольствием передадут свои знания и помогут овладеть навыками народного промысла", - отмечают организаоры.

Подробности участия можно узнать по тел. 8(34535) 2-05-95.

Евгения Шевцова