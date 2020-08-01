  • 30 августа 202030.08.2020воскресенье
  • USD74,6382
    EUR88,7448
  • В Тюмени 22..24 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы старшего поколения могут поделиться с молодежью ценными советами

Общество, 11:00 30 августа 2020

Фото: visitturkeyforhealthcare.com

Открытый конкурс "Советы молодому поколению" проводит департамент здравоохранения Тюменской области с 15 сентября по 15 октября 20202 года.

Участвовать в нем могут жители региона старшего поколения (женщины - от 55 лет, мужчины - от 60). Цель мероприятия - привлечь внимание к их опыту по сохранению и укреплению здоровья, поддержка их активной жизненной позиции и развитие творческого потенциала.

Советы могут быть оформлены в виде письма. Работу должны сопровождать данные участника: фамилия, имя и отчество, дата рождения, контактный телефон и адрес электронной почты.

Работы принимают в Многопрофильном консультативно-диагностическом центре на ул. Мельникайте, 117 и на Московском тракте, 121/7. Также можно воспользоваться электронной почтой: tnn@cmpto.ru. Подробности участия в положении.

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , старшее поколение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:39 30.08.2020Врач-пульмонолог рассказала, как подготовиться к вакцинации
16:00 30.08.2020Тюменская область стала одним из лидеров программы доступных путешествий по России
15:33 30.08.2020В Ялуторовске покажут "Великое кино Великой страны"
15:02 30.08.2020Джигитовку и конкур представят воспитанники ишимского клуба "Кентавр"