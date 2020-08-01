Тюменцы старшего поколения могут поделиться с молодежью ценными советами

Фото: visitturkeyforhealthcare.com Фото: visitturkeyforhealthcare.com

Открытый конкурс "Советы молодому поколению" проводит департамент здравоохранения Тюменской области с 15 сентября по 15 октября 20202 года.

Участвовать в нем могут жители региона старшего поколения (женщины - от 55 лет, мужчины - от 60). Цель мероприятия - привлечь внимание к их опыту по сохранению и укреплению здоровья, поддержка их активной жизненной позиции и развитие творческого потенциала.

Советы могут быть оформлены в виде письма. Работу должны сопровождать данные участника: фамилия, имя и отчество, дата рождения, контактный телефон и адрес электронной почты.

Работы принимают в Многопрофильном консультативно-диагностическом центре на ул. Мельникайте, 117 и на Московском тракте, 121/7. Также можно воспользоваться электронной почтой: tnn@cmpto.ru. Подробности участия в положении.

Евгения Шевцова