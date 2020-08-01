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Более 600 вязаных изделий и игрушек передали тюменские волонтеры в перинатальный центр

Общество, 17:10 30 августа 2020

Фото из аккаунта клуба "28 петель" в Инстаграм

629 вязаных изделий передали волонтеры благотворительного движения "Клуб "28 петель" в перинатальные центры Тюмени и Ишима в августе 2020 года.

Они предназначены для малышей, появившихся на свет раньше срока, а также для доношенных деток в тяжелом состоянии. Это шапочки, кофточки, носочки, мини-одеяла и специальные игрушки-комфортеры. Считается, что вязаные изделия удерживают тепло, необходимое для выхаживания таких малышей и помогают им быстрее поправиться.

Также участники "Клуба "28 петель" передали в перинатальный центр подгузники для маловесных детей.

Отметим, что волонтеры движения сотрудничают с Перинатальным центром около трех лет. Вязаные вещи, коврики, гнезда для новорожденных, подгузники и влажные салфетки они передают малышам 1-2 раза в месяц. К примеру, в июле мастерицы клуба связали для малышей 505 изделий, в мае - 598.

Евгения Шевцова

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# волонтеры , перинатальный центр

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