Более 600 вязаных изделий и игрушек передали тюменские волонтеры в перинатальный центр

Фото из аккаунта клуба "28 петель" в Инстаграм Фото из аккаунта клуба "28 петель" в Инстаграм

629 вязаных изделий передали волонтеры благотворительного движения "Клуб "28 петель" в перинатальные центры Тюмени и Ишима в августе 2020 года.

Они предназначены для малышей, появившихся на свет раньше срока, а также для доношенных деток в тяжелом состоянии. Это шапочки, кофточки, носочки, мини-одеяла и специальные игрушки-комфортеры. Считается, что вязаные изделия удерживают тепло, необходимое для выхаживания таких малышей и помогают им быстрее поправиться.

Также участники "Клуба "28 петель" передали в перинатальный центр подгузники для маловесных детей.

Отметим, что волонтеры движения сотрудничают с Перинатальным центром около трех лет. Вязаные вещи, коврики, гнезда для новорожденных, подгузники и влажные салфетки они передают малышам 1-2 раза в месяц. К примеру, в июле мастерицы клуба связали для малышей 505 изделий, в мае - 598.

Евгения Шевцова