Сотрудники Росгвардии проверяют безопасность школ перед началом учебного года
Антитеррористическую защищенность тюменских школ проверяют перед началом нового учебного года сотрудникик Росгвардии, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Инженерно-досмотровые группы тюменского ОМОН обследуют прилегающие территории и здания. Сотрудники вневедомственной охраны анализируют состояние технических средств охраны. Обобое вниамние уделяют исправности тревожной сигнализации.
Для руководителей образовательных учреждений и работников частных организаций, привлеченных к охране школ, проводят инструктаж на случай чрезвычайной ситуации.
Также сотрудники Росгвардии будут обеспечивать безопасность граждан и охрану общественного порядка непосредственно в День знаний.