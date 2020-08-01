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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Сотрудники Росгвардии проверяют безопасность школ перед началом учебного года

Общество, 14:31 30 августа 2020

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тюменской области

Антитеррористическую защищенность тюменских школ проверяют перед началом нового учебного года сотрудникик Росгвардии, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Инженерно-досмотровые группы тюменского ОМОН обследуют прилегающие территории и здания. Сотрудники вневедомственной охраны анализируют состояние технических средств охраны. Обобое вниамние уделяют исправности тревожной сигнализации.

Для руководителей образовательных учреждений и работников частных организаций, привлеченных к охране школ, проводят инструктаж на случай чрезвычайной ситуации.

Также сотрудники Росгвардии будут обеспечивать безопасность граждан и охрану общественного порядка непосредственно в День знаний.

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# Росгвардия , школы

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