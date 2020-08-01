"Единая Россия" предложила механизмы бесплатного подключения россиян к газу

Фото: портал "Тюмень - наш дом" Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Доведение газа до дома должно быть бесплатным для граждан — они должны платить только за газовые котлы или плиты, считают депутаты фракции "Единая Россия".

По их мнению, все работы должен проводить "Газпром" за свой счет. При этом необходимо компенсировать компании понесенные затраты через предоставление мер государственной поддержки, в том числе льготы по НДПИ и возможность выпуска бессрочных облигаций, сообщает пресс-служба партии.

Также среди предлагаемых мер сокращение сроков подведения газа к домам до трех месяцев, получение услуги в формате "единого окна": через МФЦ или газораспределительную организацию. Все инициативы должны лечь в основу федерального проекта "Газификация и газоснабжение регионов Российской Федерации на период до 2030 года".

Рассмотрят депутаты и вопросы снижения стоимости сжиженного газа. "Это серьезная тема. Есть над чем поработать, в частности, ввести систему долгосрочных контрактов для бытового потребления граждан, увеличить норматив продажи топлива нa бирже", — заявил руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.

Депутат Тюменской областной думы, специалист в области транспортировки углеводородов Дмитрий Новицкий считает, что тема газификации актуальна, и дополнительные меры, которые предлагает партия, позволят населению сэкономить средства при подведении газа в дома.

Он отметил, что благодаря первой масштабной региональной программе газификации в 2014-2017 годах, голубое топливо поступило в 110 населенных пунктов юга Тюменской области. В 2018 - еще в 72. Сейчас в регионе реализуется очередной этап программы, рассчитанный на 2019-2023, он предусматривает подключение к газу 204 населенных пунктов. Посмотреть их можно на интерактивной карте на сайте ООО "Газпром межрегионгаз Север".