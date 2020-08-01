Черная котейка ищет дом

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Кошка по кличке Мени Хеппи нуждается в хозяевах. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Котейке чуть более двух месяцев. В июне ее нашли на ул. Колхозной вместе с другими котятами. Мени Хеппи стерилизована и готова к переезду в новый дом. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Елена.

Напомним, выбрать другого питомца на передержку или постоянное место жительства можно здесь.

Евгения Шевцова