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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор: на горячую линию по COVID-19 поступило 1400 звонков за неделю

Общество, 13:36 31 августа 2020

oprf.ru | Фото: oprf.ru

Более 1 тыс. 400 звонков поступило с 24 по 30 августа на горячую линию по профилактике коронавирусной инфекции, инфекционных и паразитарных заболеваний управления Роспотребнадзора по Тюменской области, сообщает ведомство. Всего поступило 82 тыс. звонков.

Жители региона спрашивают, обязательно ли носить маски, как будут работать образовательные учреждения в сложившейся эпидемиологической обстановке, узнают рекомендации Роспотребнадзора. Специалисты управления дают консультации, при необходимости сообщают телефоны горячих линий других ведомств.

Узнать о профилактике COVID-19 предлагают ежедневно с 8 до 20 часов по телефону 8-800-302-26-70, о способах уберечься от инфекционных и паразитарных заболеваний – 8-904-492-92-30. Горячая линия будет работать до конца 2020 года.

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# горячая линия , коронавирус , профилактика , Роспотребнадзор

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