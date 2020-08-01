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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские театры и концертные залы перейдут на шахматную рассадку

Общество, 12:47 31 августа 2020

tdt.kto72.ru

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Для соблюдения социальной дистанции в театрах и концертных залах Тюменской области зрители будут сидеть в шахматном порядке. Это правило не распространяется на членов одной семьи или совместно проживающих людей, сообщил начальник управления финансов и развития отрасли областного департамента культуры Олег Мальцан.

Напомним, что учреждения культуры региона вернутся к работе в сентябре. При этом их персонал и посетители должны строго соблюдать правила безопасности и требований Роспотребнадзора.

"Театры и концертные залы возобновят работу в Тюменской области 1 сентября. Неделей позже, 7 сентября, откроют двери для посетителей культурно-досуговые учреждения, в том числе Дома культуры и сельские клубы. 15 сентября начнут работу учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства. Читальные залы библиотек начнут принимать посетителей с 1 сентября", - сообщил он.

Фото ИА "Тюменская линия"

Численность участников культурных мероприятий на открытом воздухе не должна превышать 50 человек.

Евгений Бабенко

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# коронавирус , культура

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