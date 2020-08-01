COVID-19 подтвердили у 47 человек в Тюменской области

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47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области за сутки. Всего России подтвердили 4 тыс. 993 новых случая в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 27,2 % случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 83 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 2 тыс. 405 человек.

В Москве 685 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 188, в Московской области - 146.

В Свердловской области заболели 119 человек, в Югре - 66, в Челябинской области – 62, на Ямале - 47, в Курганской области - 24.

Всего на сегодняшний день в России выявлены 995 тыс. 319 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 17 тыс. 176 летальных исходов, выздоровели 809 тыс. 387 человек.