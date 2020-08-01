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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Десять пациентов с коронавирусом в тюменских моногоспиталях подключены к ИВЛ

Общество, 13:12 29 августа 2020

Со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: Со страницы Александра Моора во ВКонтакте

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7 тыс. 673 человека заболели коронавирусом в Тюменской области с начала пандемии. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 50 новых случаев заболевания, в том числе COVID-19 выявили у пятерых детей, сообщает оперативный штаб Тюменской области 29 августа.

Десять пациентов подключены к ИВЛ. 341 человек остается под медицинским наблюдением. 3 тыс. 361 человек находится на перевахтовке.

За минувшие сутки из больниц выписаны 28 человек. За весь период выздоровели 6 тыс. 967 человек.

За период пандемии в Тюменской области скончались 30 пациентов с коронавирусом. У всех них были сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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