Ямал перешел к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу

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Ямал переходит к третьему, завершающему этапу снятия ограничений по коронавирусу. С 1 сентября в округе откроются рестораны, кинотеатры, МФЦ и загсы.

Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"В последние дни мы фиксируем серьезное снижение количества заболевших коронавирусом - это позволяет нам наконец-то перейти к следующему этапу снятия ограничений. С 1 сентября полноценно откроются МФЦ, загсы и другие учреждения. Открываются общепит, торговые объекты, учреждения досуга. Мы будем требовать от всех строгого соблюдения санитарных норм, но тем не менее — это возвращение к полноценному режиму работы", - сказал он.

По словам Артюхова, важно, чтобы осенью заболеваемость коронавирусом не наложилась на сезонный грипп. Поэтому приоритет сейчас - это вакцинация от гриппа. И к иммунизации нужно подойти серьезно, отметил ямальский губернатор.

В округе не исключают вероятность второй волны коронавируса. Продолжается строительство инфекционных госпиталей в Салехарде и Новом Уренгое. Правительство ЯНАО закупило аппараты ИВЛ, рентгены и компьютерные томографы.

"Но самое лучшее — это никогда не болеть этой болезнью. Поэтому прошу не расслабляться. Соблюдайте личные меры безопасности — это и маски, и обработка рук. И будьте здоровы!" - пожелал Дмитрий Артюхов.

Анжела Лебедева