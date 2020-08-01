  • 29 августа 202029.08.2020суббота
  • USD74,6382
    EUR88,7448
  • В Тюмени 17..19 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ямал перешел к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу

Общество, 21:00 28 августа 2020

www.yanao.ru

Ямал переходит к третьему, завершающему этапу снятия ограничений по коронавирусу. С 1 сентября в округе откроются рестораны, кинотеатры, МФЦ и загсы.

Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"В последние дни мы фиксируем серьезное снижение количества заболевших коронавирусом - это позволяет нам наконец-то перейти к следующему этапу снятия ограничений. С 1 сентября полноценно откроются МФЦ, загсы и другие учреждения. Открываются общепит, торговые объекты, учреждения досуга. Мы будем требовать от всех строгого соблюдения санитарных норм, но тем не менее — это возвращение к полноценному режиму работы", - сказал он.

По словам Артюхова, важно, чтобы осенью заболеваемость коронавирусом не наложилась на сезонный грипп. Поэтому приоритет сейчас - это вакцинация от гриппа. И к иммунизации нужно подойти серьезно, отметил ямальский губернатор.

В округе не исключают вероятность второй волны коронавируса. Продолжается строительство инфекционных госпиталей в Салехарде и Новом Уренгое. Правительство ЯНАО закупило аппараты ИВЛ, рентгены и компьютерные томографы.

"Но самое лучшее — это никогда не болеть этой болезнью. Поэтому прошу не расслабляться. Соблюдайте личные меры безопасности — это и маски, и обработка рук. И будьте здоровы!" - пожелал Дмитрий Артюхов.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , снятие ограничений , Ямал

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:00 28.08.2020Ямал перешел к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу
19:16 28.08.2020Семь НКО Тобольска получат гранты на реализацию проектов
18:44 28.08.2020В Тюменской области умер врач с COVID-19
18:43 28.08.2020Кукольный спектакль по рассказу "Каштанка" покажут на открытой площадке в Тюмени