В Российском ядерном центре разработали аппарат для лечения COVID-19

| Фото: www.mos.ru, М. Мишин | Фото: www.mos.ru, М. Мишин

Инновационный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота, который может применяться, в том числе, для лечения больных коронавирусом, разработали ученые Саровского ядерного центра, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Разработанный Российским ядерным центром – Всероссийским НИИ экспериментальной физики аппарат "Тианокс" предназначен для производства, мониторинга и подачи ингаляционного оксида азота пациенту. Аппарат генерирует оксид азота из окружающего атмосферного воздуха. По оценке специалистов, его повсеместное внедрение позволит увеличить продолжительность жизни человек, в среднем на 2,5 года.

"Самое главное, что аппарат позволяет спасать жизни. Его могут использовать отделения интенсивной терапии и реанимации, кардиохирургические центры, отделения неонатологии и перинатальные центры. Уже сейчас проводятся испытания "Тианокса" при лечении больных коронавирусом. Специалисты убедились, что у пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, благодаря аппарату выживаемость увеличивалась с 15-16 процентов до 75-76", - рассказал первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин на совещании в правительстве региона, где обсуждалась возможность применения разработки нижегородских ученых в медучреждениях.

Предприятие способно выпускать около 200 таких изделий в год. Уже к концу сентября будет изготовлена первая партия из 50 аппаратов. В первую очередь их планируется поставлять больницам домашнего региона. После удовлетворения спроса на отечественном рынке будет рассматриваться вопрос и о возможности поставок за рубеж.

"Тианокс" защищен четырьмя патентами РФ, прошел все стадии государственной экспертизы и 22 июня 2020 года получил регистрационное удостоверение на клиническое применение. Клинические испытания успешно проведены в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. В настоящее время аппарат находится на апробации в специализированной кардиохирургической больнице имени академика Королева в Нижнем Новгороде".