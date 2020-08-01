У 50 жителей Тюменской области подтвердили COVID-19

| Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

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50 человек с коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области за сутки. Всего России подтвердили 4 тыс. 941 новый случай болезни в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 25,7% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 111 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 тыс. 917 человек.

В Москва зафиксировано 677 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 189, в Московской области - 163.

В Свердловской области заболели 116 человек, в Челябинской области - 70, в Югре - 64, на Ямале - 46, в Курганской области - 20.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 985 тыс. 346 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 тыс. 25 летальных исходов, выздоровело 804 тыс. 383 человека.