У 50 жителей Тюменской области подтвердили COVID-19
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50 человек с коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области за сутки. Всего России подтвердили 4 тыс. 941 новый случай болезни в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.
В 25,7% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 111 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 тыс. 917 человек.
В Москва зафиксировано 677 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 189, в Московской области - 163.
В Свердловской области заболели 116 человек, в Челябинской области - 70, в Югре - 64, на Ямале - 46, в Курганской области - 20.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 985 тыс. 346 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 тыс. 25 летальных исходов, выздоровело 804 тыс. 383 человека.