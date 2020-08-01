В Тюменской области умер врач с COVID-19
admtyumen.ru
В Тюменской области умерла 44-летняя терапевт, у которой выявили COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.
У женщины заболевание прогрессировало очень быстро, у нее были хронические патологии, которые повлияли на тяжесть течения заболевания.
Врач работала по инфекционному профилю.
"Медики долго боролись за жизнь коллеги – она была подключена к ИВЛ, проводились плазмаферез, заместительная почечная терапия. Специалисты консультировались по тактике ведения с федеральными центрами", - пояснили в оперштабе.
Сотрудники здравоохранения Тюменской области выразили соболезнования родным и близким.