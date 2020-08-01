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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области умер врач с COVID-19

Общество, 18:44 28 августа 2020

admtyumen.ru

В Тюменской области умерла 44-летняя терапевт, у которой выявили COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.

У женщины заболевание прогрессировало очень быстро, у нее были хронические патологии, которые повлияли на тяжесть течения заболевания.

Врач работала по инфекционному профилю.

"Медики долго боролись за жизнь коллеги – она была подключена к ИВЛ, проводились плазмаферез, заместительная почечная терапия. Специалисты консультировались по тактике ведения с федеральными центрами", - пояснили в оперштабе.

Сотрудники здравоохранения Тюменской области выразили соболезнования родным и близким.

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# коронавирус

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